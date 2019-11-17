لوكاشينكو: مينسك لن توقع أي اتفاقية تكامل مع موسكو إن لم تحل كل القضايا الاقتصادية

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن مينسك لن توقع أي اتفاقية لتعميق التكامل مع موسكو ما لم يتم حل القضايا الأساسية في المجالات الاقتصادية بين البلدين.

وقال لوكاشينكو للصحفيين يوم الأحد في مينسك "لن أوقع أي وثيقة إذا كانت تتعارض مع الدستور والمبادئ الأساسية ... الاستقلال والسيادة". وأضاف أنه "إذا لم يتم حل القضايا الأساسية في الاقتصاد، فلن يتم التوقيع على خرائط طريق (قطاعية)".

ووقعت روسيا وبيلاروس، يوم 2 نيسان/ أبريل عام 1997، معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين، من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك. وفي كانون الثاني/ يناير عام 2000، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد - روسيا وبيلاروس"، بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1997.