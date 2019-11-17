الخارجية الروسية: موسكو لم تنف احتمال إعادة السفن المتورطة باستفزازات كيرتش إلى كييف

قالت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن موسكو لم تنف من قبل أنها ستعيد السفن الأوكرانية التي شاركت في استفزازات مضيق كيرتش إلى كييف.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية عبر صفحتها على (تليغرام) " لم ننف إطلاقا احتمالية أن نعيد إلى كييف السفن التي شاركت في استفزازات مضيق كيرتش التي دبرتها القيادة الأوكرانية السابقة في 2018".

وذكرت الوزارة أنها أبلغت السفارة الأوكرانية في موسكو، في حزيران/ يونيو بشأن "الفرص المتاحة لكييف وفق القانون الروسي لإطلاق سراح البحارة والسفن".

يذكر أن ثلاث سفن هي "بيرديانسك"، "نيكوبول" و ياني كابو" تابعة للبحرية الأوكرانية، كانت قد عبرت، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، الحدود الدولية لروسيا، خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش. ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا،ً في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب هذه السفن إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفيدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور.

وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاثة والبحارة الـ24، وفتح جهاز الأمن الفدرالي الروسي تحقيقا في قضية عبور غير شرعي لحدود الدولة.

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحادث في مضيق كيرتش بالاستفزازي، مشيرا إلى وجود عنصرين من جهاز الأمن الأوكراني بين أفراد الطاقم قاما بإدارة هذه العملية الخاصة، مؤكداً أن قوات حرس الحدود الروسية قامت بتنفيذ مهامها بالدفاع عن حدود الدولة الروسية.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد نفذتا، يوم 7 أيلول/سبتمبر الماضي، صفقة لتبادل الأسرى والسجناء، أطلق خلالها سراح 35 مواطنا مدانا ومحتجزا.