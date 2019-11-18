موسكو: الإفراج عن السفن الأوكرانية غير مرتبط بالمحكمة الدولية

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، ردا على سؤال عن سبب القرار الروسي بتسليم السفن إلى أوكرانيا، وعما إذا كان مرتبطا بالمحكمة الدولية: "لا، أنتم تعلمون أن هذا غير مرتبط إطلاقا بالمحكة الدولية، لا توجد أية صلة".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، في بيان لها، أنه تم تسليم السفن الأوكرانية المحتجزة لدى روسيا إلى كييف، مؤكدة أن روسيا ستستمر في التصدي لأي استفزازات على حدودها بقوة.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "اليوم الاثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه تم تسليم ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية إلى الجانب الأوكراني، والتي انتهكت الحدود الروسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بعملية استفزاز من قبل كييف على مضيق كيرتش".
وأكد البيان أن: "الجانب الروسي يعتزم مواصلة التصدي لأي استفزازات على حدوده بقوة، بما في ذلك بهدف ضمان سلامة الملاحة وفقا للقانون الروسي والمعاهدات الثنائية وغيرها من القانون الدولي الواجب التطبيق.
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