موسكو: الإفراج عن السفن الأوكرانية غير مرتبط بالمحكمة الدولية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تسليم السفن المحتجزة منذ عام لانتهاكها الحدود الروسية إلى أوكرانيا، غير مرتبط بالمحكمة الدولية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، ردا على سؤال عن سبب القرار الروسي بتسليم السفن إلى أوكرانيا، وعما إذا كان مرتبطا بالمحكمة الدولية: "لا، أنتم تعلمون أن هذا غير مرتبط إطلاقا بالمحكة الدولية، لا توجد أية صلة".

وأضاف بيسكوف: "بالنسبة لتسليم السفن، تعلمون أن هذه السفن اخترقت الحدود الروسية، وبالطبع، فإن حرس الحدود، والأمن الفدرالي هما من يتعاملان مع هذه المسألة، لذلك، نرجو التوجه إليهما للتعليق".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، في بيان لها، أنه تم تسليم السفن الأوكرانية المحتجزة لدى روسيا إلى كييف، مؤكدة أن روسيا ستستمر في التصدي لأي استفزازات على حدودها بقوة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "اليوم الاثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه تم تسليم ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية إلى الجانب الأوكراني، والتي انتهكت الحدود الروسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بعملية استفزاز من قبل كييف على مضيق كيرتش".

وأكد البيان أن: "الجانب الروسي يعتزم مواصلة التصدي لأي استفزازات على حدوده بقوة، بما في ذلك بهدف ضمان سلامة الملاحة وفقا للقانون الروسي والمعاهدات الثنائية وغيرها من القانون الدولي الواجب التطبيق.