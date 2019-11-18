"غازبروم" تقترح تنازلات متبادلة لحل أزمة الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أرسلت شركة "غازبروم" الروسية عرضا لشركة "نافطوغاز" الأوكرانية تشترط فيه تنازل الطرفين عن المطالبات القضائية ضد بعضهما البعض، من أجل تمديد عقد عبور الغاز الحالي أو إبرام عقد جديد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان "غازبروم"، اليوم الاثنين، في هذا الصدد:

"أرسلت "غازبروم" اليوم ممثل الإدارة، أليكسي ميلر، إلى شركة "نفطوغاز" لتوقيع عرض رسمي بشأن تمديد العقد الحالي أو إبرام عقد جديد لعبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية مدته عام واحد مع الأخذ في الاعتبار توقعات طلب المشترين الأوروبيين للغاز لعام 2020".

وأضاف البيان "ينص عرض "غازبروم" على تنازل الطرفين عن جميع المطالبات القضائية في التحكيم الدولي، وإنهاء جميع القضايا؛ وإلغاء قرار لجنة مكافحة الاحتكار الأوكرانية بفرض غرامة على شركة "غازبروم" بسبب "انتهاكها للمنافسة الاقتصادية"؛ وسحب دعوى "نافطوغاز" بدء تحقيق من قبل المفوضية الأوروبية ضد شركة غازبروم، كشروط لتمديد العقد الحالي أو إبرام عقد جديد".

وأشار البيان إلى أن شركة "غازبروم" تتوقع موقفا إيجابيا من الجانب الأوكراني فيما يتعلق باستعدادها لشراء الغاز الروسي مباشرة منذ عام 2020.

وفي نهاية هذا العام تنتهي صلاحية العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا. تجري روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية مفاوضات ثلاثية حول نقل الغاز بعد عام 2019.