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12:25 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    "روس آتوم" تعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من اختبار مفاعلات الوقود المتسامح الروسية

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    انتهت المرحلة الأولى من اختبارات المفاعلات لتجميعات الوقود التجريبية القائمة على الوقود النووي الروسي المتسامح (الوقود المتحمل للحوادث) في معهد أبحاث المفاعلات الذرية في إقليم أوليانوفسك.

    المفاعلات الذرية في مدينة ديميتروفغراد، إقليم أوليانوفسك

    وتم تحميل مجموعتي وقود من عناصر وقود "تفيل" من أحجام VVER و PWR في حلقات المياه مع وسائط المياه الكيميائية المقابلة لمفاعل البحوث في كانون الثاني/يناير 2019.

    وتحتوي كل مجموعة وقود على 24 عنصر وقود "تفيل" مع أربعة مجموعات مختلفة من مواد الكسوة وتكوين الوقود، كما تم تصنيع كريات الوقود من ثاني أكسيد اليورانيوم التقليدي، بالإضافة إلى سبيكة الموليبدينوم التي تحتوي على كثافة متزايدة وموصلية حرارية كمواد لكسوة قضبان الوقود، يتم استخدام سبائك الزركونيوم مع طلاء الكروم أو سبيكة الكروم والنيكل.

    بعد دورة التشعيع الأولى، تمت إزالة مجمعي الوقود من المفاعل حيث أن الفحص الأولي، الذي أجراه المتخصصون في معهد باسم بوتشكاروف للبحوث التكنولوجيا الفائقة للمواد غير العضوية، لم تكشف أي تغييرات في هندسة قضبان الوقود، ولا أضرار على سطح القذائف. من جانب آخر تم استخراج العديد من عناصر الوقود من كل خرطوشة وقود لإجراء مزيد من البحوث العلمية لما بعد المفاعل، والتي ستساعد نتائجها على تحديد أفضل مزيج من المواد. بدلاً من قضبان الوقود التي تم إزالتها، تم إدخال عينات جديدة غير مشعة في خراطيش الوقود لإجراء مزيد من الاختبارات على مفاعل "مير".

    وقال نائب رئيس الأنشطة العلمية والتقنية في شركة "تفيل" المساهمة، ألكسندر أوجيروموف: "مشروع صناعة الوقود الروسي المتسامح يسير وفق الخطة. ففي عام 2020، نعتزم توسيع برنامج اختبارات المفاعل وتحميل مجموعات الوقود التجريبية مع عناصر الوقود منفصلة في تصميم "التسامح" في واحدة من محطات الطاقة النووية الروسية مع مفاعلات VVER-1000. بالإضافة إلى ذلك، في المستقبل يمكننا النظر في استخدام مواد جديدة واعدة لإنتاج كريات الوقود وتكسيةوتكسيه عناصر الوقود ".

    يذكر أن الوقود المتسامح أو الوقود المتحمّل للحوادث هو  الوقود النووي المقاوم للحوادث الشديدة التي تتجاوز حدود التصميم في محطات الطاقة النووية مع فقد سائل التبريد في المفاعل. حتى في حالة حدوث انتهاك لإزالة الحرارة في المنطقة النشطة، ويجب أن يحافظ الوقود المتسامح على السلامة لفترة طويلة بما فيه الكفاية دون حدوث تفاعل بخار الزركونيوم، مما يشجع على تطور الهيدروجين. يعتبر إدخال الوقود في حالات الطوارئ هو المفتاح الأساس لتحقيق سلامة النظام وموثوقية الطاقة النووية إلى مستوى جديد تمامًا.

    في شركة الوقود "تفيل" التابعة لشركة "روس آتوم"، يتم إجراء البحث والتطوير حول إنشاء وقود متسامح وتنسيقه بواسطة معهد بإسم بوتشكاروف للبحوث والتكنولوجيا الفائقة للمواد غير العضوية.

    أحدث محطات الطاقة النووية "نوفوفورونيج 2"

    "روس إنيرجي أتوم" أحدث محطات الطاقة النووية "نوفوفورونيج 2" تدخل العمل التجاري قبل الموعد المحدد بـ30 يوما

    دخلت الوحدة 2 في محطة "نوفوفورونيج" للطاقة النووية الثانية، التي تحتوي على مفاعل "روس آتوم" الرئيسي من الجيل الثالث "+ VVER-1200"، حيز العمل التجاري قبل 30 يومًا من الموعد المحدد لها، بعد إصدار الخدمة الفيدرالية للإشراف البيئي والتكنولوجي والنووي "روس تيخ نادزور" الضوء الأخضر ببدء العملية.

    وتعليقا على العملية التي تعد حدثًا مهمًا للصناعة النووية الروسية، قال  النائب الأول للمدير العام لإدارة عمليات شركة "روس آتوم" الحكومية للطاقة النووية، ورئيس "أتومستروي إكسبو"، ألكساندر لوكشين: "لقد ساهم  مئات المتخصصين لتنفيذ هذا المشروع. وقد أُضيف مصدر جديد قوي لتوليد الطاقة إلى منظومة الطاقة الروسية. وبإمكاننا الآن استخدام تصميم المحطة المكونة من وحدتين كتصميم مرجعي لمشروعاتنا الخارجية".

    وأضاف لوكشين: "لقد أصبح لدينا خبرات متراكمة واسعة في البناء وتنظيم الإنتاج والمشتريات والإمداد، والتوظيف، والتحسين المستمر للكفاءة، والتي تلبي متطلبات السوق الحديثة وهي ضرورية لحل التحديات واسعة النطاق التي تواجهنا في بناء محطات الطاقة النووية".

    ووفقا للوكشين إن مفاعل "VVER-1200"، هو التصميم الرائد بين مفاعلات الماء المضغوط من فئة "الجيل الثالث" لشركة "روس آتوم"، كما يعد التصميم الوحيد عالميا  في الفئة الذي يعمل في بناء تسلسلي.

    وتعد الوحدة "2" في محطة "نوفوفورونيج"، الثالثة في السلسلة، والتي تم إطلاقها بعد الوحدة "1" في نفس المحطة عام 2016، في حين تم إطلاق الوحدة "1" في محطة  "لينينغراد 2" عام 2017. ومنذ توصيل  الوحدة "2" بشبكة الطاقة  في الأول من أيار / مايو 2019، أنتجت 2.5 مليار كيلو واط ساعة من الكهرباء.

    ويعمل إطلاق المفاعل الجديد على زيادة حصة الطاقة النووية في شبكة الكهرباء بوسط روسيا إلى 27٪، ما يمنع انبعاث ما معدله أربعة ملايين طن من الغازات الدفيئة في الهواء، فضلا عن تعزيز اقتصاد المنطقة.

    ويتميز المفاعل الجديد المبتكر بعدد من المزايا الاقتصادية والسلامة مقارنة بالجيل السابق (VVER-1000): فهو أقوى بنسبة 20٪؛ يتطلب 30 إلى 40 ٪ أقل من الأفراد الذين يشغلون المفاعل؛ وله ضعف العمر - 60 عامًا، مع إمكانية تمديده لمدة 20 عامًا إضافية.

    وقد اختيرت كل من فنلندا، وهنغاريا، والصين، وبنغلاديش وروسيا البيضاء، دون غيرها من الدول لاعتماد هذه التكنولوجيا.

    يذكر أن محفظة الطلبات الأجنبية لدى "روس آتوم" تضم حاليًا 36 مشروعًا من مفاعل القدرة المائي-المائي (VVER) في مراحل تنفيذ مختلفة عبر 12 سوقا تجاريا.

    الجدير بالذكر أن مؤسسة "روس آتوم" هي الشركة الوحيدة في العالم التي تقدم حلولا للطاقة النظيفة المتكاملة عبر سلسلة الإمداد النووي وما وراءها، بما في ذلك تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية والتحويل والتخصيب وتزويد الوقود النووي وإيقاف التشغيل وتخزين الوقود المستهلك والنقل والتخلص الآمن من النفايات النووية.

    شركة "روس آتوم" للوقود "تفيل" تقوم بتوفير الوقود لوحدات الطاقة الجديدة في محطة سودايبو للطاقة النووية بالصين

    أبرمت شركة "تفيل" عقدًا لتزويد الوقود النووي لوحدات الطاقة المستقبلية رقم 3.4 لمحطة سودايبو للطاقة النووية مع العملاء الصينيين ويمثلهم " CNEIC و CNLNPC و CNSP" وتعد كل هذه الشركات جزءً من المؤسسة النووية الصينية (CNNC).

    وتضمن العقد توريد مجموعات الوقود للتحميل الأولي للمفاعلات، وكذلك الأحمال الزائدة اللاحقة. تم تنسيق مفاوضات العقود من قبل "روس آتوم أوفرسيس" كجزء من الترويج للعرض المتكامل لشركة "روس آتوم" في الأسواق الخارجية.

    هذا وسيتم بناء وحدتي طاقة روسيتين جديدتين من الجيل الثالث + مع مفاعلات VVER-1200 في موقع محطة سودايبو للطاقة النووية، في شمال شرق الصين في مقاطعة لياونينغ بمقاطعة هولوداو. ووقعت شركة "تفيل" في وقت سابق من شهر تموز/يوليو، مع الشركاء الصينيين عقدًا لتزويد الوقود للوحدات 7،8 المماثلة في محطة تيانوان للطاقة النووية.

    وقالت رئيسة شركة "تفيل" ناتاليا نيكيبيلوفا: "تم تطوير شراكة استراتيجية لسنوات عديدة بين روس آتوم والمؤسسة النووية الصينية، بما في ذلك في دورة الوقود النووي. ولا يقتصر الأمر على توفير الوقود لمفاعلات VVER، ولكن أيضًا تعاون الإنتاج، والذي يتضمن إنتاج الوقود الروسي في الصين. وتقدم شركة "تفيل" التطور التكنولوجي لخط إنتاج الوقود VVER في مصنع إيبنسك للوقود النووي، وهي مقدمة لدورات الوقود الممتدة في وحدات الطاقة الصينية VVER ، وتشارك أيضًا في إنتاج الوقود لمفاعلات النيوترونات الصينية السريعة. يتم تنفيذ هذه المشاريع في إطار الاتفاقيات والبروتوكولات بين البلدين وتضع الأساس لتعاوننا طويل الأجل في المجال النووي لعقود قادمة."

    وقال رئيس شركة "روس آتوم أوفرسيس"، يفغيني باكيرمانوف: "لقد قمنا بقدر كبير من العمل مع شركائنا الصينيين في التحضير للتوقيع على مجموعة من العقود لبناء محطة سودايبو للطاقة النووية ومحطة تيانوان للطاقة النووية، وكذلك لمفاعل النيوترون السريع CFR-600 التجريبي الصيني. واليوم بدأنا بالفعل في تنفيذ هذه الاتفاقيات وفي نفس الوقت نناقش مع شركائنا الصينيين تنفيذ مشاريع مشتركة جديدة".

    هذا ويعتبر عقد تزويد الوقود للوحدات الجديدة في محطة سودايبو للطاقة النووية جزءًا من برنامج شامل واسع النطاق للتعاون بين روسيا والصين. على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن بناء أربع وحدات للطاقة النووية من أحدث جيل 3+ في محطة سودايبو للطاقة النووية ومحطة تيانوان للطاقة النووية، وكذلك مشروع مفاعل نيوترون سريع CFR-600. تم التوقيع على حزمة من الوثائق الحكومية الدولية حول هذه المشاريع في 8 حزيران/يونيو 2018 كجزء من اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.

    تشمل شركة "تفيل" لإنتاج الوقود النووي التابعة لمؤسسة "روس آتوم" منشآت لتصنيع الوقود النووي وتحويل وتخصيب اليورانيوم وإنتاج أجهزة الطرد المركزي وكذلك مؤسسات بحث علمي وتصميم. وتعد موردا وحيدا للوقود النووي لمحطات الطاقة الذرية الروسية.

    وتوفر شركة الوقود "تفيل" الوقود النووي لـ 72 مفاعل طاقة في 14 بلدا في العالم ومفاعلات بحثية في ثمان دول، وكذلك مفاعلات محمولة للأسطول النووي الروسي. يعمل واحد من كل ستة مفاعلات طاقة في العالم على الوقود النووي المصنع من قبل شركة الوقود.                                                        

    - لمؤسسة الصينية للصناعات الكهربائية – النووية، شركة متخصصة ضمن المؤسسة الوطنية النووية الصينية، تعمل في تصدير / استيراد منتجات اليورانيوم والمعدات، وكذلك تكنولوجيا محطة الطاقة النووية ودورة الوقود النووي.

    - شركة لياونينغ للطاقة النووية، شركة متخصصة ضمن المؤسسة الوطنية النووية الصينية، تنسيق المشاريع لبناء وحدات طاقة جديدة في موقع محطة سودايبو للطاقة النووية.

    - شركة سنن للطاقة النووية، شركة التشغيل لوحدات الطاقة رقم 7،8 من محطة تيانوان للطاقة النووية، والتي تنسق أيضًا تزويد الوقود لوحدات محطة سودايبو للطاقة النووية الجديدة مع منشآت مفاعل مشابهة.

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