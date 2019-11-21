غورباتشوف يرد على كلام بوتين عن أسباب تفكك الاتحاد السوفيتي

وصرح غورباتشوف لوكالة "سبوتنيك" بأن السبب الأساسي لتفكك الاتحاد السوفيتي يعود إلى خلافات سياسية في جمهوريات سعت إلى إنشاء دول مستقلة.

أتت تصريحاته تعقيبا على كلام الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين حول أسباب تفكك الاتحاد السوفيتي.

وقال الرئيس بوتين في ندوة استطلعت الفرص المتاحة للاستثمار في روسيا، إن الدولة السوفيتية تفككت لعدم قدرة قادتها على التعامل مع مشكلات تتعلق بالانحسار الاقتصادي.

وكشف غورباتشوف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أنه لا يتفق مع أصحاب هذا الرأي، حيث قال: "كان يجب أن يتم إصلاح وتطوير العلاقات داخل الاتحاد... ولم يتم ذلك".

ولم يتحقق ذلك رغم أن اللجنة التي رأسها غورباتشوف "وضعت تصورا للاتحاد الجديد".

وكان رؤساء 3 جمهوريات سوفيتية هم بوريس يلتسين رئيس جمهورية روسيا، وليونيد كرافتشوك رئيس جمهورية أوكرانيا، وستانيسلاف شوشكيفيتش رئيس جمهورية بيلاروسيا، وقعوا في 8 ديسمبر/كانون الأول 1991، اتفاقية أعلنوا فيها نهاية وجود الاتحاد السوفيتي. ولم ير غورباتشوف الذي أصبح رئيسا لدولة لا وجود لها مفرا من أن يعلن نهاية مهمته كرئيس للاتحاد السوفيتي.