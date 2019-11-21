روسيا بصدد منح لجوء في سفاراتها للمواطنين الروس المدانين في الخارج

أعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمان الروسي، أندريه كليموف، اليوم الخميس، أن روسيا قد تبدأ بمنح لجوء في سفاراتها للمواطنين الروس المدانين في الخارج.

موسكو - سبوتنيك. وقال كليموف لوكالة "سبوتنيك": "في الآونة الأخيرة، في الكويت، لجأت امرأة روسية (ماريا لازاريف) مدانة، إلى السفارة الروسية، وهذه المسألة لم يسبق لها مثيل، وأنا لا أستبعد أن تتكرر هذه الممارسة".

وحكمت المحكمة الجنائية الكويتية على لازاريف بالسجن 15 عامًا، ودفع عدة ملايين دولار، بتهمة اختلاس أموال من هيئة الموانئ الكويتية. وقبل ذلك، حُكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة أخرى تتمثل في عدم أداء العمل في إنشاء مركز للموانئ، لكن في أوائل شهر أيار/مايو، قررت المحكمة سحب هذه التهمة عنها.

وأشار كليموف إلى أن روسيا وحزب "روسيا الموحدة"، كحزب ذي أغلبية برلمانية، ملزمان بحماية المصالح المشروعة لمواطنينا بجميع الآليات القانونية الممكنة. وبالإضافة إلى ذلك وعلى خلفية الحالات الأكثر تكرارًا لاحتجاز المواطنين الروس في الخارج، فلا يمكن أن "تصبح [روسيا] مثل الولايات المتحدة وتبدأ في" احتجاز "المواطنين الأجانب في روسيا".

وأشار كليموف: "لكن لا يمكننا أن نأخذ كل هذه العوامل في الاعتبار عند تطوير بعض العلاقات الثنائية. وأعتقد أنه يجب علينا هنا العمل بشكل أكثر فاعلية وكفاءة في هذا الصدد. هناك أدوات، يجب أن نتقنها".

وأشار كليموف إلى أن هناك مقترحات لإنشاء صندوق خاص من شأنه مساعدة المواطنين المعتقلين في الخارج. ووفقاً له، ستتعلم روسيا الرد على هذه التحديات، ولكن ما زال هناك الكثير مما يجب عمله لضمان المصالح المشروعة للمواطنين الروس.