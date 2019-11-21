الضغط الجوي في موسكو يقترب من مستويات قياسية

وصلت مؤشرات الضغط الجوي في العاصمة الروسية، موسكو، اليوم الجمعة، إلى مستويات قياسية عالية تلاها انخفاض تدريجي في المعدل.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب ما نقله موقع "ميتيو نوفوستي": "لقد تلاشت ذروة الضغط الجوي في موسكو. بحلول الساعة 13:00 ارتفع الضغط الجوي في موسكو وضواحيها... ووصل الضغط الجوي إلى 772.3 ميليمتر من الزئبق. لتقترب من مؤشرات عام 1993 القياسية بأقل من 4 ملليمترات. وكان الضغط الجوي مشابها لهذه الحالة في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002".

يشار إلى أنه في 22 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر سينخفض الضغط الجوي قليلاً، لكنه سيبقى فوق المعدل، حوالي 770 ميليمتر.