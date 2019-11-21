مطورون من 11 إقليما روسيا ينضمون إلى تطوير النظير الروسي لـ"ويكيبيديا"

أعلن رئيس التحرير المسؤول في دار النشر العلمية "الموسوعة الروسية العظمى"، سيرغي كرافيتس، اليوم الخميس، أن مطوري الموسوعة من 11 إقليماً روسياً قد انضموا إلى تطوير نظير روسي لـ"ويكيبيديا"، وسيتم النظر في المقترحات الأولى من قبل أسرة التحرير بحلول نهاية هذا العام.

موسكو - سبوتنيك. وقال كرافيتس لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة للمتخصصين، تُعد المشاركة في المشروع فرصة لإظهار صورة لأقاليمهم على مستوى فيدرالي. سيقوم الخبراء، كما اتفقنا، بإعداد مقترحاتهم الأولى لإدراجها في نوافذ بوابة الموسوعة الروسية العظمى الخاصة بتلك الأحداث والأشياء والأشخاص التي، في رأيهم، تعتبر سمة لأقاليمهم".

ولفت كرافيتس إلى أن 11 إقليماً وافقوا على المشاركة في المشروع، من بينها باشكورتوستان وتتارستان وياقوتيا ومقاطعة تامبوف.

وأوضح متابعاً: "لقد توصلنا اليوم إلى توافق بشأن قائمة من 100 إلى 150 بندا، سيقوم كل إقليم بإعدادها كاقتراح أولي. المواعيد النهائية - خلال هذا العام. ولكن تقديم مائة بند ليس بالأمر الصعب. من الأهمية بمكان تقديم مائة بند بهذا القبيل، الذي قد يكون بإمكانهم إثبات ضرورة إدراجها )في الموسوعة(".

وشهدت أمدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكورتوستان، أول عرض لمشروع البوابة الإلكترونية العلمية والتربوية للموسوعة الروسية العظمى – النظير الروسي المرتقب لـ "ويكيبيديا"، وذلك في إطار مؤتمر "علم الموسوعات الإقليمية الحديثة".