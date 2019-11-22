بوتين يؤكد ضرورة إنتاج الطئرات المسيرة وأنظمة الليزر ضمن برنامج تسلح حتى عام 2033

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برنامج التسلح في بلاده بالناجح، وأكد على ضرورة التوسع في إنتاج الطائرات المسيرة وأنظمة الليزر والأسلحة بالتقنيات الحديثة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، اليوم الجمعة، خلال جلسة مجلس الأمن الروسي "أريد أن أشير إلى التنفيذ الناجح لبرنامج التسلح، الذي سمح لنا ببدء إعادة تجهيز تقنية جذرية للمؤسسة العسكرية".

وأضاف بوتين "حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في الجيش والبحرية تبلغ أكثر من 68 بالمئة. في الوقت نفسه، بعض النماذج تسبق نظيرتها في الدول الأخرى من حيث الخصائص بعدة سنوات".

وتابع بوتين "من الضروري البدء في العام المقبل في وضع برنامج تسلح حتى عام 2033، وبالطبع، برنامج لتطوير المجمع الصناعي العسكري، المهمة الرئيسية للفترة الجديدة هي زيادة الخصائص النوعية والكمية للأسلحة والمعدات".

وأوضح أن الحديث يدور عن نماذج حديثة واعدة للأسلحة عالية الدقة ووسائل الدفاع الجوي، والاستخدام النشط لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ابتكار المنتجات العسكرية".

وعن نوعية الأسلحة قال بوتين "يجب توسيع إنتاج طائرات الاستطلاع المسيرة، والطائرات الهجومية، وأنظمة الليزر والأنظمة فرط الصوتية، والأسلحة المصنعة بالتقنيات الحديثة، وأيضا، الروبوتات التي تستطيع أداء المهام المتعددة في المعارك".