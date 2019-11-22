بوتين: العالم يواجه تحديات خطيرة والمنافسة تزداد

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العالم يواجه تحديات وتهديدات خطيرة والمنافسة تزداد وتتخذ أشكالاً جديدة.

موسكو - سبوتنيك . وقال بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "نحن نرى أن العالم يواجه تحديات وتهديدات خطيرة، وهناك العديد من عوامل عدم اليقين، والتكنولوجيا تتطور بسرعة، بما في ذلك التقنيات العسكرية، والمنافسة والتنافس يتزايدان، ويتخذان أشكالاً جديدة".

واعتبر بوتين أن نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ تهديداً، قائلاً: "كانت ضربة ملموسة لنظام مراقبة الأسلحة هي انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى تحت ذريعة مفتعلة. وبذلك زاد خطر انتشار صواريخ من هذه الفئة في أنحاء مختلفة من حدة التوتر في العالم".

وأضاف: "إن اقتراب البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو من حدودنا يشكل مصدر قلق بالغ، وكذلك محاولات عسكرة الفضاء".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قد أعلن في وقت سابق، أن دول الحلف يعتزمون الاعتراف بالفضاء كمجال تشغيلي جديد لهم، لكنها لن تنشر أسلحة فيه.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الخميس، عن قلق موسكو من إقرار الناتو الفضاء ساحة جديدة للعمليات، مشيراً إلى أن هذا لا يتوافق مع مصالح الأمن العالمي.