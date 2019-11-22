سكرتير مجلس الأمن الروسي لا يستبعد إجراء تعديلات على العقيدة العسكرية الروسية

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن الأوضاع في العالم تتغير بشكل نشط وقد تحدث تعديلات في العقيدة العسكرية الروسية إذا لزم الأمر.

موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف عقب جلسة مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة: "إن الأوضاع في العالم، في المقام الأول الوضع العسكري - السياسي، تتغير بشكل نشط للغاية، وفي اتجاه غير إيجابي في نواح كثيرة".

وأشار باتروشيف إلى أنه مع وضع كل ذلك في الاعتبار، ناقش الاجتماع قضايا تطوير المؤسسة العسكرية.

وتابع باتروشيف: "مع الأخذ في الاعتبار العمل المنجز (بشأن إعداد هيئات القوات المسلحة لمفاهيم بناء وتطوير تشكيلاتها) سيقوم مجلس الأمن بالتحليل وتقديم الاقتراحات للرئيس، حول إجراء تعديلات على العقيدة العسكرية الروسية، إذا لزم الأمر".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن قبل منتصف العام الجاري أنه يجب مراعاة قرار الولايات المتحدة حول الخروج من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في تطوير القوات المسلحة الروسية.

وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير المجمع العسكري الصناعي: "مع ذلك يجب مراعاة تغييرات الوضع العسكري السياسي في العالم، اللذان يؤثران على الأمن الإقليمي والعالمي".

وأوضح، أقصد قبل كل شيء خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى والعديد من العوامل الأخرى. كل ذلك يتطلب منا التطوير المستمر لأنظمة الأسلحة الواعدة القائمة على التقنيات المتقدمة".

وكشف الرئيس الروسي أن مستوى تجهيز المعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية الروسية بلغ 82 في المئة.