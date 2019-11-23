تركيا تطلق عبّارة بحرية إلى القرم

رفعت تركيا الحظر المفروض على المواصلات البحرية مع شبه جزيرة القرم.

وقررت تركيا استئناف تسيير العبارة البحرية من ميناء زونغولداك التركي المطل على البحر الأسود إلى ميناء كيرتش الروسي في شبه جزيرة القرم.

وذكرت تقارير إعلامية روسية نقلا عن السيدة ناتاليا سيروفا، مديرة المركز الإقليمي الجنوبي لدعم الصادرات، وهو مؤسسة غير ربحية مستقلة، أنه تم تأكيد إطلاق العبارة من زونغولداك إلى كيرتش مرة واحدة في الأسبوع.

وكانت تركيا قد رفضت في أكتوبر/تشرين الأول 2017 استقبال أي سفينة قادمة من القرم تطبيقا للحظر المفروض على روسيا بعد انضمام شبه جزيرة القرم إليها.

واستعادت شبه جزيرة القرم وضعها الأصلي كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014 بمشيئة سكانها. وقبل ذلك كانت القرم تابعة لجمهورية أوكرانيا.

وقررت القيادة السوفيتية نقل تبعية القرم إداريًا من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في مطلع خمسينات القرن الماضي.