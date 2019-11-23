محرك سيارة بوتين يصير محركا للطائرات

و"كورتيج" ماركة السيارات الفخمة الروسية التي صُنعت من أجل كبار رجال الدولة، ويستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتباع هذه السيارات إلى المواطنين العاديين باسم "اوروس".

وأخبر مصدر إعلامي في معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم مهندس الطيران جوكوفسكي، وكالة "سبوتنيك" بأن إحدى مجموعات الأبحاث التابعة للمعهد قامت بتطوير محرك سيارة "كورتيج" إلى محرك للطائرات، واختبرته أخيرا بنجاح.

وأوضح ليف فينكيلبرغ، مدير مشروع تحويل محرك "كورتيج" إلى محرك للطائرات، أن الاختبار هدف إلى التأكد من إمكانية استخدام المحرك في طائرة تتسع لـ9 أشخاص وفي طائرة أخرى تتسع لـ6 أشخاص.

وسيخضع النموذج التجريبي من المحرك الذي اصطلح على تسميته باختصار "أ بي دي 500" للمزيد من الاختبارات.

وكان ميخائيل غوردين، المدير العام لمجموعة الأبحاث التي قامت بتطوير محرك "كورتيج"، قد قال لـ"سبوتنيك" في وقت سابق إن الهدف الأساسي من هذا المشروع فهم ما يجب تغييره في محرك السيارة لينتج قوة الدفع للطائرة.