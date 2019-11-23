موسكو... ظهور 20 نوعا جديدا من الأسلحة في العرض العسكري احتفالا بعيد النصر المجيد

والحرب الوطنية الكبرى هي الحرب التي خاضتها روسيا دفاعا عن نفسها وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة بعد أن اعتدت عليها ألمانيا في عام 1941. وتكللت تلك الحرب بالنصر المجيد في التاسع من مايو/أيار 1945.

وتحل في العام المقبل الذكرى الـ75 لنصر الحرب الوطنية الكبرى. وبهذه المناسبة سيقيم الجيش الروسي عرضا عسكريا في العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى.

وينتظر أن يشارك أكثر من 14 ألف جندي وضابط في العرض العسكري الذي ستشهده العاصمة الروسية في التاسع من مايو 2020، إلى جانب 200 آلية عسكرية تقريبا وأكثر من 100 طائرة.

وسيظهر في الساحة الحمراء في وسط موسكو يوم 9 مايو 2020 أكثر من 20 نوعا من الآليات العسكرية التي لم تشارك في العروض العسكرية من قبل منها مركبات "أرماتا" و"كورغانيتس 25" ومنظومتا صواريخ "إس-300 في4" و"إس-350" المضادة للطائرات، ومنظومة "ديريفاتسيا" المدفعية وسيارات "تايفون".