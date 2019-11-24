دبابة روسية تسحب حافلة سياحية خرجت عن الطريق... فيديو

تم تنفيذ عملية غير عادية على المعدات العسكرية الثقيلة من قبل جنود كتيبة الدعم. قاموا بسحب حافلة الركاب التي خرجت عن الطريق السريع لمدة ساعة، اليوم الأحد، 24 نوفمبر/تشرين الثاني. نتيجة لذلك، أنقذت الدبابة والجرارات الثقيلة وسيلة النقل العام من بعد انزلاقها.

ومنذ يوم أمس السبت 23 نوفمبر، لا يزال الوضع على الطرق في منطقة أمور صعب. في الليلة الماضية، حولت أمطار الجليد الطرق في المنطقة إلى حلبة تزلج صلبة واحدة. نظرًا لحقيقة أن معظم الطرق السريعة الإقليمية والاتحادية أصبحت خطيرة، فقد فرضت قيودًا على حركة المركبات على الطرق بين الأقاليم وبين البلديات.

ومع ذلك، فقد سائق الحافلة مع الركاب السيطرة. وهو يسير على الطريق، انزلقت الحافلة. في البداية، ظهرت معلومات في الشبكات الاجتماعية تفيد بوجود أطفال على متن الحافلة، لكن وزارة التعليم في منطقة أمور نفت هذه المعلومات. لم يصب أحد. لم يتمكنوا من سحب حافلة ثقيلة أثناء الليل، فقرروا اللجوء إلى المعدات الثقيلة. وصلت ثلاث قطع من المعدات إلى المكان – عربتان جر ثقيلة ودبابة.

قال المشاركون في العملية إن الحافلة السياحية علقت فوق الجرف، والجليد على الطريق عقد الوضع، لذا كان من الصعب سحبها. لم تتمكن معدات وزارة الطوارئ وغيرها من المعدات الخاصة من سحبها، لذلك تم استدعاء الجيش للمساعدة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.