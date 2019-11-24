روسيا تكشف سبب توقف إصدار التأشيرات للإيرانيين خلال الفترة الماضية

أعلن الملحق الإعلامي بالسفارة الروسية في طهران، أندريه غانينكو، اليوم الأحد، أن انقطاع الإنترنت في إيران أعاق بشكل فعال اتصال السفارة الروسية في طهران مع موسكو وقطع أيضا إمكانية إصدار تأشيرات للإيرانيين.

طهران- سبوتنيك. وقال الملحق الإعلامي لوكالة "سبوتنيك" بهذا الصدد: "هناك نقطتان رئيسيتان. أولاً، تم حظر الاتصال بالمركز فعليًا، ولم نتمكن من إرسال أي شيء عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، ولم نتمكن من تلقي أي شيء".

وتابع الملحق "النقطة الثانية، والأهم من ذلك، بما في ذلك بالنسبة للإيرانيين أنفسهم، هي أن إمكانية إصدار التأشيرات قد توقفت بسبب عدم وجود إمكانية لتبادل المعلومات مع المركز".

وأشار غانينكو إلى أنه كان من المستحيل التحقق من أي شيء أو طلبه، ولم تتمكن الغالبية العظمى من الإيرانيين من ملء النموذج الإلكتروني على الموقع. وأضاف أنه تم تشغيل الإنترنت في البعثة الدبلوماسية الروسية في الفترة من 20 إلى 21 تشرين الثاني / نوفمبر، أي بعد أيام قليلة من تقييد الوصول إلى الشبكة.

وأضاف غانينكو "لقد تم تخصيص قناة لنا بعد أن أرسلنا إلى وزارة الخارجية (الإيرانية) المذكرة ذات الصلة، ولم تعط لنا أي تفضيلات، فقد قاموا بتشغيل بعض السفارات قبلنا، وكل شيء تم تشغيله حسب الطلب".

وأعلن وزير الاتصالات الإيراني، آذر جهرمي، يوم الثلاثاء الماضي، أن قطع الإنترنت في البلاد جاء تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيراً إلى أنه لا يعلم موعد عودة الخدمة.

وكانت خدمة الإنترنت قد قطعت في إيران على خلفية احتجاجات متواصلة على خلفية رفع أسعار المحروقات في البلاد.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مجلس الأمن القومي الإيراني الذي أمر بحجب الإنترنت وافق على إعادة تنشيط الشبكة تدريجيا في بعض المناطق. وأشار آذري جهرمي في مقابلات مع وسائل إعلام محلية إلى أن حجب الشبكة كان مهما لدواع أمنية.

وأفيد أنه قد تم بالفعل إعادة الخدمة في عدد من محافظات البلاد، وكذلك استعادة جزئية لأعماله في العاصمة الإيرانية يوم أمس السبت.