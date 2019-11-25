روبوتات روسية جديدة ستنفذ أول عملية عسكرية تجريبية العام المقبل

انتهت روسيا من اختبارات النماذج الأولية لنظام "كونغاس" ولعدة روبوتات بأحجام ونماذج مختلفة، أحدها قابل للارتداء من قبل الأفراد.

وقال قائد القوات البرية في الجيش الروسي، أوليغ ساليكوف، إن نظام روبوتات "كونغاس" اجتاز بنجاح المراحل الاختبارات الأولية.

وفي مقابلة أجرتها صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية، قال ساليكوف: "تم الانتهاء هذا العام من اختبارات النماذج الأولية لمجمع روبوتات تم تطويره كجزء من أعمال التصاميم التجريبية لـ "كونغاس"، والذي يتكون من مركز تحكم وأربع منصات من فئات مختلفة الكتلة والأوزان، وفي عام 2020، سيتم تنفيذ عمليتهم العسكرية التجريبية الأولى".

وأضاف ساليكوف أنه في العام المقبل، سيبدأ العمل على تطوير مجمع روبوتي من الطبقة المتوسطة والثقيلة هما "شتورم - العاصفة"، و"ساراتنيك - الرفيق".

ويذكر أن مجمع "كونغاس- Kungas" يتضمن روبوتا صغير الحجم يمكن ارتداؤه بوزن 12 كغ، وروبوتا متوسطا يصل وزنه إلى 200 كغ، وروبوتا ثقيلا متحركا يصل وزنه إلى 2 طن، بالإضافة إلى روبوت "ناريختا – Nerekhta" ونسخة آلية من روبوتات BTR-MDM Shell (راكوشكا -القذيفة).

ويمكن التحكم بجميع الروبوتات من مركز تحكم واحد ومن خلال نظام تحكم واحد.

وقال الخبير العسكري، دميتري ليتوفكين، في اتصال مع "سبوتنيك" إن الروبوتات ستفي بالمتطلبات الحالية للقوات الروسية "الروبوتات حاليا هي أحد التوجهات الرئيسية لوزارة الدفاع الروسية، والتي ستسهم في تطوير القوات المسلحة الروسية".

واعتبر الخبير الروسي أن "المهمة الرئيسية لإنشاء مثل هذه الروبوتات هي تقليل المشاركة البشرية، قدر الإمكان، في المهام القتالية، لإنقاذ حياة جندي"

وأشار الخبير إلى أن "الروبوتات متنوعة للغاية، وحتى الآن لا يمكن تحديد أي الأصناف التي ستدخل العمل في القوات الروسية، لكن وزارة الدفاع تقوم باختبار فئات مختلفة من الروبوتات لتحديد النموذج المثالي: من الأنظمة الصغيرة التي تراقب أو تعمل على تفجير الألغام، إلى الأجهزة والروبوتات التي تكاد تكون متكاملة مثل الدبابات".