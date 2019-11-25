الجناح الروسي الأفضل في معرض برشلونة الدولي للسياحة

حصل جناح موسكو على جائزة أفضل عرض للإمكانات السياحية في المعرض "أي يي تي إم وورلد" الدولي في برشلونة، والذي استمر ثلاثة أيام، وفقًا لموقع محافظ وحكومة العاصمة الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب البيان، قالت نائب رئيس لجنة السياحة في موسكو تاتيانا شارشافيتسكايا:

"أصبحت الجائزة التي تلقيناها في المعرض السياحي بإسبانيا السادسة في عام 2019. وهذا يؤكد مرة أخرى على صحة الشكل والمفهوم، اللذين تم اختيارهما لتمثيل القدرات السياحية لموسكو على الساحة الدولية. كما يتضح من فعالية المعرض في برشلونة حقيقة أن الحدث ساهم في إبرام عقود مربحة لشركات السياحة في العاصمة وجذب الانتباه إلى موسكو باعتبارها اتجاه رائد لسياحة الأعمال" .

ويمثل الجناح، الذي نظمته لجنة السياحة في موسكو، 15 شركة معنية بسياحة الأعمال وتنظيم الفعاليات، والتي تفاوضت مع الشركاء التجاريين المحتملين وأبرمت العقود.

وأضيف، أن الغرض الرئيسي من المشاركة في المعرض هو إقامة علاقات مهنية بين المؤسسات السياحية في موسكو وأوروبا. طوال أيام عمل المعرض، جرت في جناح موسكو عروض عن المعالم السياحية وإمكانيات المدينة، والفعاليات الثقافية. وكان بإمكان الزوار القيام بجولة افتراضية فوق موسكو، وجولة على لوحات إيفان شيشكين، ناتاليا غونتشاروفا، كازيمير ماليفيتش في غاليري تريتياكوف.

يشار إلى أن " أي بي تي إم وورلد" 2019 - معرض دولي رائد للسياحة وهو منصة مهمة للقاء المهنيين مع موردي الصناعة السياحية الدوليين.