تسجيل
13:35 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    الكرملين موسكو

    الجناح الروسي الأفضل في معرض برشلونة الدولي للسياحة

    © Sputnik .
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    حصل جناح موسكو على جائزة أفضل عرض للإمكانات السياحية في المعرض "أي يي تي إم وورلد" الدولي في برشلونة، والذي استمر ثلاثة أيام، وفقًا لموقع محافظ وحكومة العاصمة الروسية.

    موسكو - سبوتنيك. وبحسب البيان، قالت نائب رئيس لجنة السياحة في موسكو تاتيانا شارشافيتسكايا:

    شاطئ رويال بار (Royal Bar) في موسكو
    © Sputnik . Alexey Kudenko
    موسكو... "منتجع سياحي" لقضاء العطلة الصيفية
    11
    "أصبحت الجائزة التي تلقيناها في المعرض السياحي بإسبانيا السادسة في عام 2019. وهذا يؤكد مرة أخرى على صحة الشكل والمفهوم، اللذين تم اختيارهما لتمثيل القدرات السياحية لموسكو على الساحة الدولية. كما يتضح من فعالية المعرض في برشلونة حقيقة أن الحدث ساهم في إبرام عقود مربحة لشركات السياحة في العاصمة وجذب الانتباه إلى موسكو باعتبارها اتجاه رائد لسياحة الأعمال" .

    ويمثل الجناح، الذي نظمته لجنة السياحة في موسكو، 15 شركة معنية بسياحة الأعمال وتنظيم الفعاليات، والتي تفاوضت مع الشركاء التجاريين المحتملين وأبرمت العقود.

    وأضيف، أن الغرض الرئيسي من المشاركة في المعرض هو إقامة علاقات مهنية بين المؤسسات السياحية في موسكو وأوروبا. طوال أيام عمل المعرض، جرت في جناح موسكو عروض عن المعالم السياحية وإمكانيات المدينة، والفعاليات الثقافية. وكان بإمكان الزوار القيام بجولة افتراضية فوق موسكو، وجولة على لوحات إيفان شيشكين، ناتاليا غونتشاروفا، كازيمير ماليفيتش في غاليري تريتياكوف.

    يشار إلى أن " أي بي تي إم وورلد" 2019 - معرض دولي رائد للسياحة وهو منصة مهمة للقاء المهنيين مع موردي الصناعة السياحية الدوليين.

    انظر أيضا:

    روسيا من بينها...أفضل دول للسياحة البرية في عام 2019
    بعد أن أصبحت جزءا من روسيا... القرم تسجل رقما قياسيا في عدد السياح
    تبادل تجاري وسياحة... العلاقات الاقتصادية بين روسيا والأردن في نمو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ساندي موريس، رياضية أمريكية، خلال جلسة تصوير لإعلان الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في هوليوود، كاليفورنيا 19 نوفمبر 2019
    احتجاجات إيران وصورة جماعية مع زعيم كوريا الشمالية... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ملياردير آخر يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية
    ملياردير آخر يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية
    إنفوجرافيك - بندقية كلاشنكوف: الموثوقية والبساطة والقوة
    بندقية كلاشنيكوف: الموثوقية والبساطة والقوة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك