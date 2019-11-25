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16:37 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    جنود سوريون يمشطون مدرسة حكومية حولها الخوذ البيضاء إلى مقر لعملياته

    روسيا: من غير المسموح به حضور "الخوذ البيضاء" مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

    © Sputnik . Basel Shartooh
    روسيا
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    رحب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، اليوم الإثنين، بمشاركة ممثلي المجتمع المدني في مؤتمر الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكداً في الوقت نفسه، على عدم السماح للمنظمات غير الحكومية التي تنشر الأكاذيب بالمشاركة، وعلى رأسها ممثلو "الخوذ البيضاء".

    لاهاي – سبوتنيك. وقال شولغين في تصريح بهذا الصدد "تؤيد روسيا تأييدا كاملا مشاركة ممثلي المجتمع المدني في اجتماعات الهيئة العليا لإدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هذا أمر حتمي. من المهم الاستماع إلى رأي المنظمات غير الحكومية، المهتمة بالعمل البناء والفعال لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كما يبدو داخل هذه الجدران. ومع ذلك، هناك منظمات غير حكومية لا تمتنع عن تقديم المساعدة فحسب، بل وحتى تضر بمنظمتنا، وغالبا ما يدخل التسييس غير المبرر في أنشطتها التقنية".

    وأضاف شولغين "هناك هياكل تعمل على نشر الأكاذيب بشكل صريح، وتطلق اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بعض الدول المشاركة، وهم (هذه الهياكل) يفعلون ذلك ليس بسبب ما تمليه عليهم ضمائرهم، بل انطلاقا من تنفيذ أجندات سياسية معينة، وهذا لا يتم بالمجان".

    وتابع شولغين في هذا الشأن "إذا اتبعنا طريق القبول المفتوح للمنظمات غير الحكومية في اجتماعات منظمتنا، دون الاستماع إلى رأي الدول المشاركة بشأن قبولهم، يمكن أن تندس هياكل سيئة للغاية في صفوف ممثلي طبقات واسعة من المجتمع المدني. فمثلا المنظمة الإنسانية السورية الزائفة "الخوذ البيضاء" ملطخة بالكذب والاحتيال (تشويه الحقائق) بشكل علني، وهي على اتصال بالجماعات الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط".

    المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
    © Sputnik . Sergey Mamontov
    زاخاروفا تعلق على تصريح الأسد حول علاقة الاستخبارات الأمريكية بمقتل رئيس "الخوذ البيضاء"
    بدوره، دعا ممثل سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بسام صباح، إلى "الاسترشاد بمبدأ الانفتاح والشفافية، الذي يميز أنشطة المنظمة".

    وأوضح صباح أنه "يحق للدول أن تقرر من تدعو ومن لا تدعو للمشاركة في أعمال المؤتمر. هناك مبدآن أساسيان: أهمية أنشطة المنظمة وعملها، وحقيقة أن هذه المنظمات يجب ألا تطلق أي اتهامات ضد دولة معينة ولا ينبغي لها نشر آراء وبيانات كاذبة لمصلحة طرف غريب. نعلم أن بعض المنظمات تعرقل أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتنشر الأكاذيب، وتوجه اتهامات لا أساس لها، ما يتعارض مع أهدافنا".

    وأشار صباح إلى أن 87 منظمة غير حكومية، تشارك في مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

    يذكر أن منظمة "الخوذ البيضاء" المعروفة على نطاق واسع والمدعومة من قبل الغرب، كانت قد أعلنت بأن هدفها يتمثل بإنقاذ المدنيين في مناطق الحرب، إلا أن السلطات السورية تتهمها بعلاقات مع المتطرفين والقيام بأنشطة دعائية معادية.

    ووصفت موسكو أنشطة "الخوذ البيض"، بأنها أحد عناصر حملة إعلامية تستهدف سمعة السلطات السورية، كما ألقت باللوم عليهم بالاستفزاز الذي أدى إلى قيام الغرب باتهام دمشق باستخدام أسلحة كيميائية، وضرب أهداف تابعة للقوات الحكومية إثر ذلك.

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