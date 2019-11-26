روسيا تطلق قمرا صناعيا للتفتيش عن الأقمار الصناعية الأخرى

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القمر الصناعي وصل إلى مدار محدد في الفضاء.

وينتمي هذا القمر إلى فئة الأقمار الصناعية المفتّشة التي تتلخص وظيفتها الأساسية في مراقبة الأقمار الصناعية الأخرى. ويمكنه أيضا أن يلتقط صورا لسطح الأرض.

وكانت روسيا قد أطلقت في أوقات سابقة أقمارا صناعية يوكل إليها هذا الدور. ففي يونيو/حزيران 2017، مثلا، تم إطلاق قمر "كوسكوس 2521" لمتابعة قمر صناعي روسي آخر. وفي أغسطس/آب 2019، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق قمري "كوسكوس 2535" و"كوسكوس 2536" لمراقبة الأقمار الصناعية الأخرى وبحث تأثير عوامل الفضاء المصطنعة والطبيعية على الأقمار الصناعية والإسهام في توفير الحماية لها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا عن اختبار قمر صناعي قادر على حماية الأقمار الصناعية الأخرى من المؤثرات الخارجية.