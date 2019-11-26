مصدر: لقاء بوتين وترامب تدبير لا طائل وراءه

هناك في موسكو تشاؤم بشأن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي في أقرب وقت.

صرح بذلك مصدر دبلوماسي روسي لوكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى أن عقد اللقاءات بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يغدو بلا معنى.

ويصبح عقد اللقاءات بين الرئيسين الروسي والأمريكي تدبير لا طائل وراءه، لأنها لا تفيد ولا تسفر عن نتائج إيجابية، وذلك نظرا لأن "يدي ترامب مكبلتان" حتى أنه "لا يستطيع أن يفعل شيئا"، وفقا لما قاله المسؤول الدبلوماسي الروسي.

وكان بوتين قد التقى ترامب خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين في اليابان. ثم أعلن بوتين، أواسط نوفمبر/تشرين الثاني، أنه لا ينوي الآن لقاء نظيره الأمريكي.