اعتقال أحد مؤيدي "داعش" في إيركوتسك الروسية

أعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، اعتقال مواطن طاجيكي متهم بتجنيد عناصر في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في إيركوتسك الروسية.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان اللجة: "طبقاً للتحقيق، فإن المتهم، الذي كان في إيركوتسك، وهو مؤيد نشط لتنظيم "داعش"، أجرى محادثات مع أصدقائه لفترة طويلة بهدف إشراكهم في أنشطة تنظيم "داعش" الإرهابية، وأن هذا الشاب حثهم على الانضمام إلى التنظيم والمشاركة في الأعمال العدائية إلى جانب التنظيم".

وبحسب التحقيق، فقد قام مواطن طاجيكي يبلغ من العمر 26 عاما بتحريض معارفه على الذهاب إلى سوريا بعد اكتساب الخبرة القتالية والمشاركة في الأنشطة الإرهابية هناك. وقام المحققون باعتقال هذا الشخص من مكان إقامته، واقتيد إلى السجن.

وأثبتت لجنة التحقيق الروسية أن المتهم كان عضوا نشطًا في عصابة في إيركوتسك، كانت تعمل على اختطاف المواطنين والابتزاز وتسويق الأسلحة. وقد تضرر من أفعال تلك عصابة 9 أشخاص.

وخلال عمليات التحري، تم ضبط كمية من الذخيرة و14 قطعة سلاح: 4 بنادق رشاشة و10 مسدسات. وفي مكان إقامة المتهم، جرى العثور على كمية كبيرة من الأدبيات الدينية والأقراص المدمجة التي تحتوي على ملفات صوتية.

وأشار البيان إلى أن "الدراسة والترجمة اللغوية أظهرت احتواء التسجيلات الصوتية على معلومات حول تبرير الإرهاب والتطرف".