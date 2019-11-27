الخارجية الروسية: موسكو تدعم مشروع إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

أعلن مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تقيم إيجاباً نتائج مؤتمر نيويورك لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

موسكو، 27 نوفمبر - سبوتنيك. وقال يرماكوف خلال مؤتمر صحفي، في مبنى المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا": " عموما نحن نقيم إيجابيا نتائج المؤتمر، شاركت في المؤتمر كل دول المنطقة باستثناء إسرائيل، ومن دول "الخماسية" (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) لم تشارك إلى الولايات المتحدة"، في المؤتمر.

ولفت إلى أن "موسكو كانت ترحب وتدعم مشروع إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط منذ البداية"، مشيرا إلى أن موسكو كانت تحاول منذ 1994 إيجاد حلول وسط بين من يعارض المشروع ويدعمه.

وأضاف يرماكوف أن " من المهم جدا الاستناد إلى تجارب المناطق [الخالية من أسلحة الدمار الشامل] التي تم إنشاؤها بالفعل".

وشدد على أنه "تم وضع حجر الأساس لهذه العملية، وفي غضون تطورها سيكون بإمكان إسرائيل الانضمام إليها".

كما نوه يرماكوف إلى أن " بيان المؤتمر يتضمن دعوة من دون سقف زمني لدول الشرق الأوسط، للانضمام إلى هذه العملية".

وأوضح أن "الدول العربية تجنبت الإدلاء بتصريحات حساسة وناقدة ضد إسرائيل خلال مؤتمر نيويورك".

هذا واستضافت مدينة نيويورك خلال الفترة ما بين 18 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مؤتمرا دوليا لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وترأس الوفد الروسي في المؤتمر مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف.