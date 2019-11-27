مؤتمر تلفزيوني بين روسيا ومصر يناقش سبل التعاون في البحث العلمي... صور

بحث عدد من الخبراء الروس في مجال البحث العلمي، مع مجموعة من الصحفيين المصريين سبل التعاون بين موسكو والقاهرة في العديد من المجالات البحثية.

جاء ذلك خلال مؤتمر تلفزيوني عبر الإنترنت، في بادرة فريدة من نوعها، وذلك بحضور لفيف من الصحفيين المصريين ورؤساء المواقع الإلكترونية، التي اهتمت بتغطية الحدث وإلقاء الضوء على مجريات النقاش الذي استغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة.

© Sputnik . Awny galal مؤتمر تلفزيوني برعاية سبوتنيك بين روسيا ومصر يناقش سبل التعاون في البحث العلمي

فيما حضر من الجانب الروسي البرفسور ميخائيل فيلونوف نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية والابتكار في الجامعة الوطنية للأبحاث التكنولوجية "ميسيس"، والدكتور ألكسندر كوميساروف رئيس مختبر الهياكل النانوية الهجينة، والباحث دانييل سارانين في مختبر الطاقة الشمسية المستقبلية، وألكسندر غروموف كبير الباحثين في المركز الهندسي للنمذجة الصناعية السريعة عالية التعقيد في الجامعة.

وتطرق البرفسور ميخائيل فيلونوف خلال كلمته للحديث عن جامعة "ميسيس" وخصائص كلياتها وأقسامها، ومجالات البحوث الأكثر طلبا، وحجم التعاون الدولي للجامعة ومكانتها في الوسط الأكاديمي الدولي. كما تطرق إلى حجم التعاون الحالي للجامعة مع مصر وآفاق التعاون في المستقبل.

من جانبه، عدد الباحث دانييل سارانين مجالات البحث الرئيسية في مختبر "الطاقة الشمسية المستقبلية"، ومشاريع المختبرات الرئيسية، كما تحدث عن دراسة استخدام الأغشية الرقيقة لمادة البيروفسكايت.

أما كلمة ألكسندر غروموف، فقد تركزت على الطباعة الثلاثية الأبعاد بواسطة الألومنيوم، وتطبيق التكنولوجيا في مجال الطيران وصناعات التكنولوجيا الفائقة الأخرى، متطرقا إلى آفاق البحث والخبرة الدولية.

© Sputnik . Awny galal مؤتمر تلفزيوني برعاية سبوتنيك بين روسيا ومصر يناقش سبل التعاون في البحث العلمي

وتحدث ألكسندر كوميساروف، عن المركز الهندسي للنمذجة الصناعية السريعة عالية التعقيد، والمجالات الرئيسية للبحث والمشاريع، وكيفية تصميم نوع جديد من الصلب للأنابيب في صناعة النفط، موضحا آفاق عمل المركز والتعاون الدولي.

وتحدث من الجانب المصري الأستاذ الدكتور عادل نوفل رئيس قسم السباكة والمعادن وخريج معهد ميسيس بموسكو والحاصل على جائزه الدولة في العلوم، وشيرين صبري المتحدثة الإعلامية باسم أكاديمية البحث العلمي بالقاهرة.

وتركز حديث الجانب المصري على مجالات البحوث الأكثر رواجا في مصر، ومراكز البحوث العلمية المصرية ومكانتها بين العلوم الدولية، وخبرة مصر في التعاون الأكاديمي الدولي، والمبادرات المشتركة بين مصر وروسيا في مجال العلوم والبحوث التطبيقية.

وبحث الجانبان سبل التعاون بين مصر وروسيا في مجالات عدة، في مقدمتها البحث العلمي في مجال الطاقة والطاقة النووية وتكنولوجيا الطباعة الحديثة والاستفاده من الرملة البيضاء في مصر مع إمكانية إرسال بعثات طلابية سواء كانت للحصول على شهادة الدكتوراة أو الماجستير من الجامعات الروسية.

واتفق الجانبان على الاستمرار في التواصل الإعلامي والصحفي من خلال وكالة "سبوتنيك"، وعمل برنامج زمني على مدار العام لبث محاضرات تلفزيونية في شتى المجالات سواء أكانت علمية أم ثقافيه أم اجتماعية.