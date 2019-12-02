لقاء قريب بين بوتين وأردوغان لبحث شحنات "إس 400" والوضع في سوريا

صرح عضو مجلس الأمن والسياسة الخارجية للإدارة الرئاسية التركية إسماعيل صافي، بأنه من المقرر عقد لقاء بين الرئيس الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، خلال الثلث الأول من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، لمناقشة توريد منظومة "إس 400"، والوضع في سوريا.

وقال صافي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "أعرب أردوغان وبوتين عن استعدادهما للقاء في تركيا خلال الثلث الأول من شهر كانون الثاني/يناير، حيث سيناقش الطرفان العلاقات الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الوضع في سوريا وتزويد "إس 400".

كما أوضح صافي أن تركيا تحارب الإرهابيين شمال شرقي سوريا، وليس القوات السورية، ولا تنوي انتهاك التزاماتها بوقف النار في تلك المنطقة.

وقال: "لم يتم تطهير هذه المنطقة بالكامل من العناصر الإرهابية. تركيا لا تقاتل القوات السورية، ولكن الإرهابيين فقط. ونوايا تركيا ليست انتهاكاً لالتزامات وقف إطلاق النار".

وأشار صافي إلى أن امتلاك تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" لن يقلل، بل سيعزز دفاع الناتو، وقال: "يجب على تركيا استلام نظام "إس 400" للدفاع الجوي من روسيا، وهذا لا يقلل من القدرة الدفاعية للناتو، بل على العكس من ذلك، يعززها".

وأضاف بقوله: "لكننا نفعل هذا ليس لحلف الناتو، ولكن لتعزيز نظام الدفاع الجوي لدينا".