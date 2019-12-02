بوتين يوقع قانونا جديدا بشأن وسائل الإعلام

موسكو - سبوتنيك. وتم نشر المرسوم على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

وفي الأسبوع الماضي، تبنى مجلس النواب في البرلمان الروسي (الدوما) قانونًا ينص على أنه، وعلى وجه الخصوص، قد يتم الاعتراف بالأفراد الذين يتعاونون مع منفذ إعلامي للوكيل الأجنبي ويحصلون على تمويل من الخارج كوكلاء أجانب.