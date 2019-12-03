نظام حماية يقدر على تدمير صواريخ "جافلين"

ويستخدم نظام "أرينا" لحماية الدبابات من المقذوفات المضادة ويعتبر من أنظمة الحماية النشطة.

وصنعت روسيا أخيرا نسخة جديدة، معدلة من هذا النظام. ويعتقد أن نظام "أرينا" المعدل (أرينا إم) يقدر على تدمير صواريخ "جافلين" و"سبايك" التي تشكل خطرا كبيرا على الدبابات الحديثة لأنها تصيب السطح العلوي الأقل حماية للدبابة. وتُصنع هذه الصواريخ في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وذكرت قناة "زفيزدا" أن المقذوفات الخاصة بنظام "أرينا إم" تحتوي على المحركات النبضية التي توجهها نحو الهدف المطلوب تدميره.

وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة الحماية النشطة المتوفرة حاليًا في العالم لا تستطيع أن تعترض إلا الصواريخ المضادة للدروع التي تتبع المسار المستقيم.