بوتين يعلن انتهاء روسيا من نشر مجمع اتصالات فضائي فائق السرعة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إتمام روسيا نشر مجمع اتصالات فضائي فائق السرعة.

قال بوتين خلال جلسة تطوير القوات البحرية الروسية "هذ العام تم نشر مجمع اتصالات فضائي عالي السرعة في المدار الثابت".

وأضاف الرئيس أن روسيا تسعى لتحضير نفسها للمستقبل في هذا المجال، وقال "في المنظمات الدفاعية يجري تطوير أنظمة ومجمعات واعدة، والهيئات الصناعية تبدأ تصنيع أجهزة بمكونات محلية".

هذا وبدأت في روسيا عام 2008 عملية إصلاح عسكري واسعة النطاق، أصبح أحد أهم عناصرها برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة. وتقرر في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل (317 مليار دولار حسب سعر الصرف حينها) حتى عام 2020، بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 بالمئة.

ويشار في هذا السياق، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أعطى في أيار/ مايو عام 2012 ، تعليمات تقضي بأن تصل حصة الأسلحة الحديثة في القوات المسلحة الروسية حتى عام 2020 إلى 70 في المئة.