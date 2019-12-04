بوتين: أنشأنا 20 نموذجا من أنظمة الحرب الإلكترونية في السنوات الأخيرة وسنواصل تطويرها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ضرورة مواصلة تطوير أنظمة الحرب الإلكترونية في روسيا، مشيرا إلى أن مؤسسات الدفاع الروسية أنشأت عشرين نموذجا في السنوات الأخيرة.

سوتشي – سبوتنيك. أعلن بوتين في جلسة تطوير القوات البحرية الروسية "في السنوات الأخيرة، أنشأت مؤسسات الصناعات الدفاعية أكثر من 20 نموذجا من معدات الحرب الإلكترونية، التي تسمح لقوات الحرب الإلكترونية بتنفيذ مجموعة كاملة من المهام التي تواجهها بنجاح، متفوقة في ميزاتها على نظيراتها الأجنبية".

وأضاف بوتين "في الوقت نفسه، من المهم مراعاة الخبرة المكتسبة خلال التدريبات، والاستخدام القتالي لمعدات الحرب الإلكترونية، وقد استخدمت بشكل فعال خلال العملية في سوريا".

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة زيادة تطوير هذه النظم، وكذلك نظم إدارة المعلومات.

يشار في هذا الصدد إلى امتلاك روسيا عدة منظومات مثل "كراسوخا-20" و"مورمانسك-بي إن" و"بوريسوغليبسك-2" و"كراسوخا-إس4" و"سفيت-كو" و"إينفاونا" وغيرها من المنظومات التي تؤكد تفوق الجانب الروسي في تكنولوجيا الحرب الإلكترونية.