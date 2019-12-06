الدفاع الروسية تختبر قمرا صناعيا جديدا لحالات المراقبة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها أجرت اختبارا ناجحا لعملية فصل قمر صناعي مراقب، لتقييم حالة المجموعة الفضائية، عن الجهاز الحامل.

وجاء في بيان الوزارة: "أجرت وزارة الدفاع الروسية، في إطار الاختبارات المستمرة لتقنيات الفضاء الجديدة، تجربة لفصل جهاز فضائي صغير [قمر صناعي] عن منصة الفضاء متعددة الوظائف الموحدة".

ولفتت الوزارة إلى أن الغرض من التجربة هو مواصلة العمل على تقييم الحالة الفنية للأقمار الصناعية الوطنية، مشيرة: "يتم نقل الصور [من القمر الصناعي] إلى وسائل المعالجة الأرضية لتقييم الحالة الفنية للقمر محل الفحص".

ويذكر أن المجموعة المدارية الروسية، تضم حاليا 165 قمرا صناعيا، يستخدم معظمها لأغراض الدفاع.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في 20 شباط/ فبراير الماضي، في رسالة إلى الجمعية الفدرالية، أنه من الضروري زيادة عدد الأقمار الصناعية الروسية من أجل إحداث ثورة حقيقية في الاتصالات والملاحة وإنشاء أنظمة استشعار الأرض عن بعد، بالإضافة إلى مضاعفة إمكانات مجموعة الأقمار الصناعية الروسية، مشيراً إلى أن روسيا لديها التكنولوجيا اللازمة لتحقيق هذا الغرض.