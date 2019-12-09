الخارجية الروسية: لافروف يزور واشنطن 10 ديسمبر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيقوم بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأميركية في الـ 10 من الشهر الجاري، حيث يلتقي وزير الخارجية مايك بومبيو.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "يقوم وزير الخارجية سيرغي لافروف بزيارة عمل إلى واشنطن في العاشر من شهر كانون الأول/ديسمبر، بدعوة من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. من المقرر أن يتم تبادل للآراء حول المسائل الدولية الرئيسية والقضايا الراهنة في العلاقات الثنائية".

وفي وقت سابق، كتبت وسائل إعلام أميركية عن زيارة لافروف المحتملة إلى العاصمة الأميركية، وبدورها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العمل جار بشأن هذا الموضوع.

وفي سياق متصل، أعلن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين، إن البيت الأبيض "يعمل على ترتيب الزيارة، فضلا عن ترتيب لقاء بين دونالد ترامب ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وقال أوبراين لقناة "سي بي إس"، رداً على سؤال بشأن زيارة لافروف :"سننتظر ونرى. لكن أعتقد أن هناك احتمال بحدوث ذلك (لقاء لافروف مع ترامب). نحن نعمل على ذلك".

وأجاب، أوبراين عندما سئل عن الغرض من اللقاء بين ترامب ولافروف، قائلا: "هذا مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات".

وأضاف: "عندما زار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو روسيا، التقى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا أحد المبادئ التي تحدثنا عنها في العلاقات مع الصينيين والروس وغيرهم، مبدأ المعاملة بالمثل".

ويتم الإعلان رسميًا عن زيارة لافروف لواشنطن يوم الغد 10 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن صرح الجانبان الروسي والأميركي أن العمل جار على تفاصيل هذا الموضوع .