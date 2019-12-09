"وادا" تنفي وجود أي خلفية سياسية للقرار المتخذ ضد روسيا

نفى رئيس لجنة الامتثال التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" جوناثان تايلور، اليوم الإثنين، أن تكون توصيات اللجنة بشأن روسيا مسيسة.

وقال تايلور لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "الدافع وراء توصيات لجنة الامتثال هو حقيقة أن البيانات التي كان من المفترض أن تخضع لإشراف لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي، والتي وافقت على تقديمها بشكلها الأصلي، قد قُدمت بعد التلاعب بها. هذا هو السبب في قرار اليوم، والذي لا علاقة له بالسياسة".

وقررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، في وقت سابق من اليوم الإثنين، منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية لمدة 4 سنوات.

وأعلنت نائبة مدير عام الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، مارغارينا باخنوتسكايا، اليوم، أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قررت منع روسيا من تنظيم منافسات دولية كبرى لمدة 4 سنوات، أو حتى الترشح لتنظيمها.

وأضافت: "يمكن السماح للرياضيين والمدربين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية في حال أثبتوا عدم انتهاكهم لقواعد الامتثال لمكافحة المنشطات العالمية".

وكان من بين شروط رفع الحظر السابق عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات أن تمنح موسكو مسؤولي "وادا" نسخةً أصليةً من نتائج الاختبارات المعملية.