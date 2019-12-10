تسجيل
12:22 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    جندي من قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية

    "باب" روسيا يصمد أمام ضربة نووية

    © Sputnik . Vladimir Fedorenko
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/102132/11/1021321180.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/201912101043673986-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/

    قامت روسيا باختبار أقوى أبوابها.

    ويهدف الاختبار إلى التأكد من متانة باب المخبأ تحت الأرض الذي يحتوي على مقر قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية.

    تجربة الباب الأكثر متانة

    وجرى الاختبار في أحد ميادين التجارب في ريف مدينة بطرسبورغ الذي شهد انفجارا يحاكي الانفجار النووي. وتم ذلك بتفجير متفجرات تمثل نحو 200 كيلوغرام من مادة التروتيل. ونتجت عن انفجارها موجة ضاربة تحاكي الموجة الضاربة الناتجة عن انفجار القنبلة النووية.

    واستهدفت الموجة الضاربة ضرب الباب المخبأ تحت الأرض الذي يبلغ وزنه حوالي 4 أطنان.

    واجتاز ما يعتبر أقوى أبواب روسيا الاختبار بنجاح. وكانت هناك أضرار لا بد منها في انفجار القنبلة النووية، ولكن الباب لم يهدم.

    معاهدة حظر التجارب النووية

    وتجدر الإشارة إلى أن تفجير القنابل النووية الحقيقية على الأرض وفي البحر والجو والفضاء وأي بيئة أخرى ممنوع بموجب معاهدة حظر التجارب النووية التي تلتزم بها روسيا.

    ومن أجل التأكد من التزام الدول بمعاهدة حظر التجارب النووية توجد محطات الرصد المناسبة التي تتابع الهزات الأرضية والموجات الصوتية في المحيط العالمي، وتفحص النظائر المشعة الناتجة عن انفجار القنابل النووية في حال اكتشافها.

    التجارب غير العادية

    وتُجري روسيا بين الفينة والأخرى ما قد يجده المواطن العادي تجارب غير عادية. وتستهدف هذه التجارب اختبار شتى المعدات والآليات العسكرية. وعلى سبيل المثال تم في ربيع 2019 اختبار مدفع الدبابة الجديدة من طراز "تي-80". واستخدمت خلال الاختبار قطعة الخشب بدلا من الذخيرة الحقيقية التي أطلقها مدفع الدبابة على هدف محدد. وتم تدمير الهدف بالموجة الضاربة الناتجة عن انفجار القذيفة الخشبية.

    اختبار الأسلحة

    وتختبر روسيا أحدث أصناف الأسلحة أيضا. وعلى سبيل المثال أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2018 أن روسيا تختبر صاروخا جديدا سريعا جدا تزيد سرعته  على 20 ماخ (نحو 24.5 ألف كيلومتر في الساعة).

    وفي 20 فبراير/شباط 2019 أعلن الرئيس بوتين عن وجود صاروخ سريع جدا آخر هو صاروخ "تسيركون" الذي تبلغ سرعته 9 ماخ (أي 9 أمثال سرعة الصوت).

    وذكرت جريدة "غازيتا" أن الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بأنها لا تملك الصواريخ المماثلة كما لا تملك الأسلحة المضادة للصواريخ الروسية "فرط الصوتية".

    انظر أيضا:

    روسيا... إظهار "الحقيبة النووية" مفتوحة
    صاروخ روسي جديد... إنهاء هيمنة حاملات الطائرات في البحر
    روسيا... كشف عدد طلعات مقاتلة الجيل الخامس "الحقيقية"
    الكلمات الدلالية:
    رصد عسكري, انفجار, اختبار, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    استعداد الطائرة ميغ للإقلاع في ضواحي موسكو
    أسرار مصنع "ميغ"...هكذا يجري إنتاج المقاتلات الأسطورية
    استقال بناء على مطالب الشعب...فلماذا يعود؟
    غادر من الباب ليعود من...!
    إنفوجرافيك - أضخم 11 جيشا في حلف الناتو
    أضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك