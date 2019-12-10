السجن مدى الحياة للمتهم الرئيسي في تفجير مترو سانت بطرسبورغ

أصدرت المحكمة العسكرية الغربية الثانية في سانت بطرسبرغ، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن مدى الحياة، على أبرور عظيموف، المتهم الرئيسي في قضية الهجوم الإرهابي الذي وقع في مترو سانت بطرسبورغ، في أبريل/ نيسان 2017 .

سانت بطرسبورغ- سبوتنيك. ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة، أن القاضي الذي يرأس المحكمة العسكرية الغربية الثانية، أندريه موروزوف، قرأ الحكم على المتهم، بقوله : "الحكم على أبرور عظيموف بالسجن مدى الحياة".

وخلصت المحكمة، في وقت سابق، إلى أن عظيموف مذنب بالانضمام إلى جماعة إرهابية وإشراك معارفه فيها، وارتكاب عمل إرهابي، والإتجار غير المشروع بالأسلحة، فضلا عن تصنيع وتخزين ونقل المواد والأجهزة المتفجرة.

وهزت مترو أنفاق مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، في مطلع أبريل 2017 ، تفجيرات أودت بحياة 15 شخصا، بالإضافة إلى الانتحاري، وإصابة 66 آخرين. وفتحت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية قضية جنائية تحت بند "عمل إرهابي".

وأكدت لجنة التحقيقات لاحقا، أن الشخص المشتبه به في قضية تفجير مترو أنفاق سان بطرسبورغ، هو مواطن روسي من مواليد قيرغيزيا (1995)، أكبرجون جليلوف، الذي وضع قنبلة يدوية الصنع في محطة "بلوشاد فوستانيا"، ثم فجر نفسه في إحدى عربات المترو، وتم اعتقال 11 شخصا للاشتباه بتورطهم في التفجير.