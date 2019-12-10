صدور أحكام على متهمي تفجير مترو سان بطرسبورغ

قضت محكمة روسية اليوم الثلاثاء بسجن 11 شخصا بعد إدانتهم بالتخطيط لتفجير انتحاري في مترو سان بطرسبورغ (لينينغراد سابقا) أدى لمقتل 15 شخصا وإصابة العشرات أثناء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مسقط رأسه عام 2017.

موسكو - سبوتنيك. وقضت المحكمة بسجن مواطن روسي من قرغيزستان مدى الحياة بعد إدانته بتنظيم الهجوم في حين تراوحت فترات سجن تسعة رجال وامرأة، معظمهم من مواطني دول الاتحاد السوفييتي السابق الواقعة في وسط آسيا، بين 19 و28 عاما. ونفى جميع المدانين التهم الموجهة إليهم.

وقالت المحكمة اليوم الثلاثاء إن الانتحاري زرع قبل تنفيذه الهجوم قنبلة ثانية في المترو كان يعتزم تفجيرها عن بعد لكنها لم تنفجر.

ووصفت اللجنة في بيان الرجال بأنهم من الإسلاميين المتشددين المنتمين لجماعة أسسها قرغيزي يدعى سراج الدين مختاروف في سوريا عام 2013.

وهزت مترو أنفاق مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في مطلع أبريل 2017، تفجيرات أودت بحياة 15 شخصا، بالإضافة إلى الانتحاري، وإصابة 66 آخرين. وفتحت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية قضية جنائية تحت بند "عمل إرهابي".