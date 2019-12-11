موسكو تدعو لرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا

دعا المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الأربعاء، إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

نور سلطان – سبوتنيك. وقال لافرينتيف في مؤتمر صحفي، عقب الجولة الـ14 من المحادثات بشأن سوريا في صيغة "أستانا": ندعو إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا – سواء من الدول الأوروبية أو من الولايات المتحدة، لأن هذا أولاً- غير قانوني، وثانيا- سيساعد ليس فقط على استعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية بين الدول (سوريا وأوروبا والولايات المتحدة)، بل وعلى إعادة بناء سوريا وانتعاشها، ورفاهية السوريين".

وأضاف لافرينتيف: "من الصعب أن نتحدث عن عودة اللاجئين، إذا لم تتوفر الظروف اللازمة في أماكن عيشهم".

هذا وانطلقت صباح أمس الثلاثاء، الجولة الـ14 للمباحثات "بصيغة أستانا"، بشأن التسوية السورية في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بسلسلة مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة.