لا تدع قدرات روسيا الغرب يرتاح، ما يدفعه للكشف عن خوفه من تللك القدرات المتنامية من خلال اتخاذ إجراءات "عقابية" ضدها.

ويفرض الغرب عقوبات وقيودا على روسيا لمنع نمو قدراتها وإمكانياتها.

وأشار غريغوري يوفي، رئيس المجلس الاجتماعي في إقليم القرم، إلى أن روسيا تعتمد على إمكانياتها الذاتية ولا تحتاج إلى العون الخارجي.

من الجدير ذكره أن الغرب أشهر سلاح العقوبات في وجه روسيا بعد عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، مستعيدة وضعها الأصيل كإقليم روسي في عام 2014.