الولايات المتحدة تختبر صاروخا باليستيا متوسط المدى

أعلن متحدث باسم قاعدة "فاندنبرغ" الجوية الأمريكية، أن الولايات المتحدة اختبرت اليوم الخميس، صاروخا باليستيا موجها أرضياً متوسط المدى غير نووي، كان محظوراً في إطار معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث في اتصال هاتفي مع وكالة "سبوتنيك": "أجرت وزارة الدفاع اختبارات لصاروخ باليستي أرضي غير نووي اليوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019 عند حوالي الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (7:30 بتوقيت موسكو)، من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية، في كاليفورنيا. ونقيم الآن النتائج".

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كلف يوم 23 آب/ أغسطس 2019، وزارتي الدفاع والخارجية، بتحليل مستوى التهديد الذي تشكله تجارب الصواريخ الأمريكية على روسيا.

يذكر أنه في 2 أغسطس/ آب، تم إنهاء العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى بعد انسحاب واشنطن الأحادي الجانب مطلع هذا العام، متهمة روسيا بانتهاكها على المدى الطويل. موسكو نفت من جانبها جميع الاتهامات. وردا على ذلك وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوائل شهر حزيران/ يونيو الماضي، قانون تعليق العمل بالاتفاقية.

وأعلن البنتاغون بأنه في 19 آب/ أغسطس، تم اختبار صاروخ كروز (مجنح) أرضي غير نووي، كانت تحظره في السابق معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وأصاب الصاروخ الهدف على بعد أكثر من 500 كم.