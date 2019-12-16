بوتين: روسيا تصدر أسلحة بـ 13 مليار دولار رغم العقوبات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تصدير الأسلحة الروسية زاد بأكثر من ملياري دولار عن العام الماضي ليصل إلى 13 مليار دولار.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية:

"أحب أن أشير إلى أن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية في ازدياد. هذا العام تم تصدير منتجات بـ 13 مليار دولار، وهذا يفوق قيمة نفس الفترة من العام الماضي بأكثر من ملياري دولار".

وأضاف بوتين: "موقف روسيا في السوق العالمي للأسلحة يزداد قوة، بغض النظر عن العقوبات والمنافسة غير الشريفة".

وكان دميتري شوغايف، مدير الوكالة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني، صرح الشهر الماضي في معرض أقيم في دبي، بأن روسيا تصدر سنويا أسلحة بأكثر من ملياري دولار إلى دول الشرق الأوسط.

وأضاف: "حصة المنطقة في مجموعة طلبيات المنتجات العسكرية الروسية مستقرة أيضًا من 10 إلى 20 في المئة".

وفي وقت سابق، أعلن شوغايف، أن حجم شحنات الأسلحة الروسية إلى أفريقيا قد يصل إلى 40 في المئة من جميع صادرات الأسلحة.