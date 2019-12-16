الروبل يصعد بدعم من آمال اتفاق للتجارة بين أمريكا والصين

سجل مؤشر الأسهم الروسية المقومة بالعملة المحلية مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الاثنين بينما اقترب من ذروته في 18 شهرا مقابل الدولار الأمريكي مع انفتاح شهية المستثمرين حول العالم في أعقاب اتفاق أولي للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وسجل المؤشر مويكس للأسهم المقومة بالروبل مستوى مرتفعا جديدا عند 3010.4 نقطة موسعا مكاسبه منذ بداية العام إلى 27 في المئة بدعم من توزيعات أرباح مغرية للأسهم الروسية، قبل أن يتراجع قليلا لينهي الجلسة عند 3006.16 نقطة، بحسب رويترز.

وقفز المؤشر آر تي إس للأسهم الروسية المقومة بالدولار 1.2 بالمئة لينهي الجلسة عند 1517.16 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2013 .

وصعد الروبل 0.74 بالمئة إلى 62.43 مقابل الدولار مقتربا من أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو تموز 2018 البالغ 62.15 الذي لامسه يوم الجمعة.

ونشر "دويتشه بنك" تقريرا عن الاقتصاد الروسي في يناير/كانون الثاني، وجاء في التقرير أن الروبل هو أحد أكثر العملات التي يستهان بها في العالم، وأن قيمة الروبل أكثر ارتفاعا في الحقيقة مقارنة بالرأي الشائع.

في سياق متصل، وصفت صحيفة "The Economist" الأمريكية، العملة الروسية بأنها عملة ليست مقدرة حق قدرها، وقيمتها الحقيقية منتقص منها في العالم.