بكين تعول على تأييد مجلس الأمن لمشروع قرار "روسي صيني" يخص كوريا الشمالية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، اليوم الثلاثاء، أن الصين تعول على تأييد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي الصيني حول التسوية السياسية لقضية كوريا الشمالية.

بكين - سبوتنيك. وقال شوانغ في إحاطة إعلامية: "الطرف الصيني يعول على أن مجلس الأمن الدولي سيحافظ على وحدته وسيتحمل المسؤولية التاريخية ليدعم المشروع الروسي الصيني، وسيعمل على تعزيز العملية السياسية لحل مشكلة شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف أن الوضع في شبه الجزيرة الآن صعب وحساس جدا، وعلى المجتمع الدولي التحلي بموقف عادل وموضوعي، والمساهمة في التسوية السياسية هناك.

وأعدت موسكو وبكين مشروع قرار في الأمم المتحدة، تقترحان من خلاله تخفيف بعض العقوبات حيال كوريا الشمالية من أجل تحسين الوضع الإنساني في البلاد واستئناف المحادثات السداسية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية ظلتا في حالة "لا حرب ولا سلام" بعد التوقيع على اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية.