برلماني: روسيا تحقق "قفزة نوعية" في مجال حماية حقوق الإنسان

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا حققت "قفزة نوعية" في مجال حماية حقوق الإنسان لسنوات عدة، مقارنة مع السنوات الماضية.

موسكو - سبوتنيك. وقال سلوتسكي في المؤتمر العلمي الدولي العملي: "مشاكل مفوضي حقوق الإنسان في الفضاء الأوراسي: تبادل خبرات مفوضي حقوق الإنسان": "في ظل هذا النشاط النبيل، يجب على المرء أن يقارن بين ما يوجد اليوم، وما كان قبل بضع سنوات. لقد حققنا "قفزة نوعية" في روسيا".

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي: "يشعر الناس بالحماية، كما لم تعد حقوق الإنسان فئة من تلك التي كانت في الأساس على الورق فقط. حقوق الإنسان في روسيا ليست مجرد حماية، وإنما قيادة البلاد تمنح أولوية لها".

بدورها أكدت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، أنه "يوجد اليوم في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، اتجاهات إيجابية وسلبية. من بين التحديات والتهديدات الرئيسية لحقوق الإنسان عدم المساواة الاجتماعية، والفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء، واستخدام القوة المفرطة ضد أولئك الذين يعبرون عن احتجاجهم".

وحضرت المؤتمر رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ليليان موري باسكييه، ومديرة مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، إنغيبيورغ سولرون غيسلادوتير، بالإضافة إلى أكثر من 80 مشاركا دوليا، بمن فيهم ممثلون عن أكثر من 20 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.