حادث غامض مع نيزك محفوظ في المتحف

وقع حادث غامض في متحف تاريخ جنوب الأورال في روسيا.

وأخبر المتحدث باسم المتحف، يوري بوغاتينكوف، وكالة "سبوتنيك" بأن الحادث وقع يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019 في وضح النهار تحت بصر زوار المتحف الذين رأوا كيف أن الغطاء الواقي يرفع نفسه فجأة فوق قطعة من النيزك المعروف باسم تشيليابينسك (نسبة إلى مدينة تشيليابينسك الروسية). وتم تصوير الفيديو الذي نشرته إدارة المتحف على شبكة الإنترنت.

وقال المتحدث باسم المتحف إنه لا يوجد تفسير لهذا الحادث الذي لم تترتب عنه أضرار مادية.

وسقط نيزك تشيليابينسك في بحيرة تشيباركول يوم 15 فبراير/ شباط 2013. وتم انتشال قطعة كبيرة منه يزيد وزنها على 600 كيلوغرام.