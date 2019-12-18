روسيا ترسل 200 ألف علبة دواء كمساعدات إنسانية لفنزويلا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا أرسلت مساعدات إنسانية جديدة لفنزويلا تضم 200 ألف علبة من دواء الأنسولين، وفي عام 2020 سترسل 5 ملايين علبة أخرى.

موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين، اليوم الأربعاء: "من جانبنا، نحن نحاول بكل الطرق الممكنة دعم الشعب الفنزويلي، الصديق لنا، في هذا الوقت العصيب للغاية بالنسبة لهم. في هذا الصدد، لدينا أخبار جيدة وبناءة، ففي الأسبوع الماضي، تم إرسال الدفعة الأولى من 200 ألف عبوة من الأدوية التي تحتوي على الأنسولين إلى فنزويلا...".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أقدم غوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس البرلمان في بلاده (حتى عزله من هذا المنصب بموجب قرار المحكمة العليا، مطلع العام الجاري) بإعلان نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وأعلنت الولايات المتحدة وكندا ومعظم بلدان أمريكا اللاتينية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى عدة، اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا لبلاده، وأعربت عن تأييدها له. من جانبها، أكدت روسيا والصين ودول أخرى دعمها لمادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا.