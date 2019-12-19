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13:19 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    مروحية كا-31أر على متن حاملة الطائرات الروسية الادميرال كوزنيتسوف

    أحدث مروحيات روسية تتصدى لأساطيل الناتو

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    روسيا
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    البدء بتجهيز القوات البحرية الروسية بأحدث طائرات هليكوبتر من صنع روسي.

    وصرح مصدر في وزارة الدفاع الروسية بأن طيران الأسطول الروسي في البحر الأسود بدأ يستلم طائرات الهليكوبتر الجديدة، وأن أول مروحية من طراز "كا-31إر" كانت من نصيب الفوج الـ318 طيران البحرية الروسية.

    رادار يرى كل شيء

    وخصصت مروحية "كا-31إر" لاكتشاف الطائرات والصواريخ المهاجمة فوق البحر، وبالأخص صواريخ "هاربون" الأمريكية. كما تستطيع هذه المروحية أن تزود قوات الدفاع الجوي بالمعلومات عن الوضع الجوي والبحري.

    وتحمل مروحية "كا-31إر" رادارا فائق القوة بإمكانه أن "يرى كل شيء" على بعد مئات الكيلومترات، في أي وقت من النهار والليل، حتى في الظروف الجوية الرديئة.

    وأضيف إلى مهامها، أخيرا، توجيه الصواريخ المضادة للسفن إلى أهدافها.

    ويمكن أن تقلع مروحية "كا-31إر" عندما يبلغ وزنها 12.5 طنا. ويمكن أن تبلغ سرعتها الملاحية 220 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ700 كيلومتر.

    أساطيل الناتو محط الاهتمام

    وكان تكثيف الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة هو الذي اقتضى تجهيز القوات الروسية في البحر الأسود بمروحيات الإنذار المبكر. وعلى سبيل المثال شهد العام الحالي دخول سفن حربية أمريكية إلى البحر الأسود سبع مرات. وشوهدت هناك أيضا قطع بحرية كندية وبريطانية وإيطالية. وتم رصد سفن تجسس وإنزال تابعة لبلدان أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أيضا في موانئ جورجيا وأوكرانيا.

    وبدأ الناتو، برأي الخبير العسكري الروسي فاديم كوزيولين، يكثف دخول سفنه الحربية إلى البحر الأسود منذ نهاية عام 2018. وبنفس الوقت تواصل الولايات المتحدة الأمريكية مراقبة الحدود الروسية في منطقة البحر الأسود بواسطة الطائرات المسيرة. وقال الخبير إنه ينبغي لمروحيات الإنذار المبكر أن تراقب سفن وطائرات الناتو.

    تجربة قتالية

    وتعتبر مروحية "كا-31إر" نسخة بحرية من طائرة الهليكوبتر "كا-31". وتم عرضها للجمهور لأول مرة، عام 2018 في مدينة سان بطرسبورغ.  وتوجد لها أيضا نسخة برية هي "كا-31إس في" التي تتلخص وظيفتها الأساسية في كشف الأهداف الأرضية.

    وهناك معلومات صحفية، مفادها أنه جرى استخدام مروحيات من طراز "كا-31" خلال محاربة الإرهاب في سوريا، وأن مروحية من طراز "كا-31إر" شوهدت على متن حاملة الطائرات "أدميرال كوزنيتسوف" عندما تواجدت بالقرب من شواطئ سوريا في الفترة 2016 – 2017.

     

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    الكلمات الدلالية:
    رصد عسكري, طائرات, القوات البحرية الروسية, روسيا
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