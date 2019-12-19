بوتين يعتقد بوجود إمكانية لاتفاق روسي أوكراني حول الغاز

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من الممكن أن تعقد روسيا وأوكرانيا اتفاقا حول مشكلة الغاز.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس:

"أعتقد أننا سنتفق مع أوكرانيا بشأن الغاز ، فلا يوجد أي رغبة في تأزيم قضية الطاقة".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر منذ أيام عن أمله أن تنتهي المفاوضات المعقدة مع أوكرانيا حول الغاز، إلى إبرام حلول مقبولة للطرفين.

وقال بوتين خلال لقاء مع ممثلي الأعمال الألمان: "أنا أرى أن الجانبين يطلقان مواقف متباينة، وأقول بصراحة، من الصعب للغاية تنفيذها، لكنني آمل أن يجد المشاركون في المفاوضات، وخاصة الكيانات التجارية، حلولاً مقبولة لهم".

هذا، وتنتهي صلاحية عقد توريد وعبور الغاز بين روسيا وأوكرانيا هذا العام. وقدم الجانب الروسي أثناء المشاورات الثلاثية الأخيرة بمشاركة المفوضية الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر، موقفًا بشأن الحاجة إلى حل شامل لقضية النقل، إلى جانب التقاضي وإمدادات الغاز إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه. ولم يتم تحديد موعد الثلاثية الوزارية القادمة.

وكانت وزارة الطاقة الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن موسكو وكييف اتفقتا على تكثيف العمل الثنائي المشترك في الأيام المقبلة، خلال مشاورات حول الغاز.

وتوقفت أوكرانيا عن شراء الغاز الروسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وبعد ذلك لم تستخدم الوقود الروسي استعدادا لموسم التدفئة، من خلال ضخ الغاز الذي تم شراؤه، عبر الاتجاه المعاكس، في أوروبا إلى مرافق التخزين. وينتهي العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا مع نهاية عام 2019.