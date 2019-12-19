بوتين يضع حدا لصحفي أوكراني

ذكّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي، صحفي من كييف بمصدر الدبابات الأوكرانية.

قال الصحفي الأوكراني للرئيس الروسي إنه ليس لديه أي مشاكل في العمل في روسيا، مضيفا أنه لو كان هناك دبابات أوكرانية في كوبان لكان من المحتمل أن يغيروا موقفهم تجاهنا (وهنا يشير إلى العلاقات الروسية الأوكرانية بسبب جمهورية دونباس ودونيتسك).

وتساءل الرئيس الروسي حول أي نوع من الدبابات يتكلم عنها الصحفي، فأجاب أنها من طراز "تي-64" المصنوعة في خاركوف.

وهنا أجاب الرئيس الروسي أن الدبابة "تي-64" هي دبابة من صنع الاتحاد السوفييتي.

يشار إلى أن الدبابة "تي-64" هي دبابة تم تصنيعها وتطويرها بواسطة مصنع هندسة النقل في مدينة خاركوف في ستينيات القرن المنصرم.