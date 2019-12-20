الخارجية الروسية: عزل ترامب شأن أمريكي داخلي ولا يؤثر على العلاقات مع روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن عزل الرئيس ترامب شأن داخلي للولايات المتحدة، مؤكدا على أنه لا يؤثر على العلاقات مع روسيا، بما في ذلك مسألة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك: "المناقشة حول العزل والإجراءات المرتبطة بذلك هي مسألة داخلية بحتة للولايات المتحدة".

وأضاف ريابكوف، قائلا: "لا علاقة لنا بهذا، ولا نقيمها بأي حال من الأحوال، وما يحدث فيما يتعلق بإجراء المساءلة من وجهة نظرنا ليس له علاقة بالعمل على جدول أعمالنا، بما في ذلك الحد من التسلح".

وصوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقالة الرئيس دونالد ترامب، بسبب "إساءة استخدام السلطة" و"إعاقة الكونغرس"، بحسب نتائج التصويت.

وقد انقسمت النتائج على أساس حزبي - صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما عارض الجمهوريون، بعد التصويت في مجلس النواب.

ويواجه ترامب، رسميا، إجراءات العزل بعد الإحالة إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، مع الأخذ بالاعتبار أن الأغلبية الجمهورية في المجلس لا تنوي عزل ترامب.