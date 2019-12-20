موسكو... دحض ادعاءات أمريكية بشأن الغواصات الروسية

نفى خبير روسي صحة ما أعلنه قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا.

وزعم الأميرال جيمس فوغو، قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا، في تصريحات صحفية، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2019 أن الولايات المتحدة تعرف أين تتواجد غواصات روسية من فئة "كيلو" (فارشافيانكا) في البحر المتوسط وماذا تفعل.

ووصف خبير روسي ما قاله الأميرال الأمريكي بالادعاءات الكاذبة.

وقال الخبير سيرغي سوداكوف، عضو أكاديمية العلوم العسكرية، في تصريح لـ"سبوتنيك":

الواقع أنه من المستحيل تحديد مكان وجود الغواصة، خاصة وأنها تغيِّر موقعها باستمرار... ومَن يقول إن تحديد مكان الغواصة بدقة أمر ممكن فهو يكذب.

وأشار الخبير إلى وجود التقنيات التي يمكنها أن تساعد على اكتشاف الغواصات، ولكن الغواصات الروسية لها قدرة متميزة.

وأوضح الخبير أن بإمكان الغواصات الروسية أن "تركد" في الخفاء حتى أنه يتعذر اكتشافها.